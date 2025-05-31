Зауральцы зажгли на фестивале «Вкусы Кургана» у озера Ачикуль. Видео

На берегу озера Ачикуль в Белозерском округе 31 мая люди веселились на фестивале «Вкусы Кургана». Гостей катали на лошадях, в небо запускали воздушные шары, возле палаток продавали шашлыки и различные вкусности.
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