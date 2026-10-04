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Царьград

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Роскачество рекомендует есть хурму с кожицей для пользы

Роскачество рекомендует есть хурму с кожицей для пользы

Специалисты Роскачества советуют употреблять хурму с кожицей для сохранения всех полезных веществ. При этом важно выбирать плоды с равномерной окраской и избегать чрезмерного замачивания в воде.

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