Казахстан и СВО

Истребители-перехватчики МиГ-31 сил воздушной обороны Республики Казахстан Десятки самолётов, сотни танков на хранении и задолженность перед Россией 13 млрд долларов Автор: Андрей Митрофанов Когда началась Российская специальная военная операция (СВО) на Украине, никто и представить не мог, насколько она затянется, какого напряжения сил и средств потребует от воюющих сторон.