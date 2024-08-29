Задержанный в Москве сторонник РДК признал вину в подготовке теракта

Задержанный сотрудниками силовых ведомств России сторонник запрещённой в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК)* сознался в том, что занимался подготовкой террористического акта в Москве.
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