NBC: окружение Трампа советует не звонить Путину до согласия на прекращение огня

Окружение американского лидера Дональда Трампа советует ему не проводить новый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным до согласия Москвы на полное прекращение огня в конфликте на Украине.
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