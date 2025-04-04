Политика как он...
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Политика как она есть

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NBC: окружение Трампа советует не звонить Путину до согласия на прекращение огня

NBC: окружение Трампа советует не звонить Путину до согласия на прекращение огня

Окружение американского лидера Дональда Трампа советует ему не проводить новый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным до согласия Москвы на полное прекращение огня в конфликте на Украине.

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