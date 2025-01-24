ВЦИОМ: 32% абхазцев назвали Гунбу фаворитом предстоящих выборов

Почти треть абхазцев (32%) собираются проголосовать за вице-президента Бадру Гунбу на предстоящих выборах главы Абхазии 15 февраля, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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