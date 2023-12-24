Румынский батальон на Украине

Очень хочется, чтобы потомки даков, считающих себя почему то римлянами, хорошенько удобрили и так плодородную почву Новороссии. ВЫсокие урожаи нам не помешают.

При Гитлере и под Гитлером объединилась вся Европа, от Салазара (Португалия) и до Антонеску (Румыния). История показала такое. Мы ждем, когда придет новый европейский Гитлер?

Silver Kont

Ну, в жопу ёбаные румыны попёрлись пограбить и помародёрничать, а не по "идейным" соображениям, у них это в крови... Ещё немцы в ВОВ отзывались о них как о скотах, которые могут только грабить, а "при первом же шухере" бросают позиции и бегут без оглядки, не бросая, однако же, награбленное...