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Румынский батальон на Украине

Румынский батальон на Украине

О поощрении Румынией наемничества на Украине23 декабря 2023 года 50-летний румынский гражданин (данные скрыты), воющий на Украине в составе боевой группы "Гетика" дал интервью газете Ziarul de Iasi.

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Комментарии
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Сергей Елисеев
Очень хочется, чтобы потомки даков, считающих себя почему то римлянами, хорошенько удобрили и так плодородную почву Новороссии. ВЫсокие урожаи нам не помешают.
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14 час.
ВЗ
Вячеслав Зязев
При Гитлере и под Гитлером объединилась вся Европа, от Салазара (Португалия) и до Антонеску (Румыния). История показала такое. Мы ждем, когда придет новый европейский Гитлер?
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12 час.
Silver Kont
Ну, в жопу ёбаные румыны попёрлись пограбить и помародёрничать, а не по &quot;идейным&quot; соображениям, у них это в крови... Ещё немцы в ВОВ отзывались о них как о скотах, которые могут только грабить, а &quot;при первом же шухере&quot; бросают позиции и бегут без оглядки, не бросая, однако же, награбленное...
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10 час.

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