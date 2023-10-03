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Al-Watan: Зеленский — неудачник грандиозного масштаба

Al-Watan: Зеленский — неудачник грандиозного масштаба

Обозреватель сирийского издания Al-Watan Хадиль Мухиддин Али считает, что допущенные Владимиром Зеленским ошибки во время конфликта на Украине превратили его в неудачника, которого ненавидят собственные граждане.

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Комментарии
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Владимир
Зеленский - недоумок, что можно ожидать от урода с уровнем интеллекта Шута. За всё придётся платить, причём только одной своей смертью он не отделается, так как будет проклят навсегда и причём народом украины.
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