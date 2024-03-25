Нам готовят «горячую встречу» на юге Украины. Не пора ли брать стратегическую инициативу в свои руки? Давно заметил такую закономерность: стоит чуть углубиться в ситуацию в каком-либо регионе, и сразу появляются вопросы читателей, которые требуют ответа.
Нам готовят «горячую встречу» на юге Украины. Не пора ли брать стратегическую инициативу в свои руки?
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Юрий Ильинов
Польский офицер объяснил, почему ПВО не сбивала якобы входившую в воздушное пространство Польши российскую ракету Украинская пресса негодует по поводу заявлений представителя польского военного командования о том, почему ПВО Польши не сбивала российскую ракету, которая якобы входила в воздушное пространство страны. Речь идёт о ракете, которая на днях, как утверждают польские официальные лица, 39 секунд находилась в польском воздушном пространстве во время ракетного удара ВС РФ по объектам на Украине. В Киеве тут же заявили, что польская армия «должна была сбивать ракету». Основная претензия со стороны Украины состоит в том, что поляки ракету не сбили и в итоге она нанесла значительный ущерб одному из объектов на западе Украины. Представитель польского командования Яцек Горышевский заявил, что «входившую в польское воздушное пространство» российскую ракету не стали сбивать, так как знали, что она «скоро его покинет». Пресс-офицер Горышевский: Попытка сбить эту ракету вела бы к неоправданному риску для местного населения. По словам представителя Оперативного командования польской армии, польские РЛС «передавали данные о полёте ракеты, позволившие оценить её траекторию и высоту». Горышевский: Эти данные свидетельствовали о том, что ракета будет находиться в польском воздушном пространстве всего несколько секунд. Так и оказалось. Она была в нашем небе 39 секунд. Тем временем на Украине обвиняют польскую ПВО в том, что она «не оказала содействия Украине». То есть, вслед за польскими фермерами от киевского режима и подконтрольных ему СМИ теперь достаётся и польским зенитчикам.
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15 час.
НП
Наталья Павлова
"...Основная претензия со стороны Украины состоит в том, что поляки ракету не сбили и в итоге она нанесла значительный ущерб одному из объектов на западе Украины..." Странная какая-то ракета... Вроде бы на границе с Польшей вроде бы нет таких территорий Украины, которые бы "крючком" заходили на территорию Польши. Выходит, ракета залетела в польшу, а потом развернулась и полетела на Украину? Похоже, поляки истерили не по делу, ради истерики, а на Украине просто воспользовались этим заявлением, чтобы оправдать то, что ракета, поразившая объект, не была сбита украинскими ПВО. Ну, мол, не ужидали, что прилетит по ним из Польши...
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15 час.
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