ФИФА может принять решение по расширению ЧМ до 64 команд в августе

ФИФА может принять решение по расширению чемпионата мира по футболу до 64 команд в августе. Как сообщает Sky News, международная федерация футбола собирается созвать независимую комиссию для изучения возможности расширения мундиаля.
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