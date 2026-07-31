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ФИФА может принять решение по расширению ЧМ до 64 команд в августе

ФИФА может принять решение по расширению ЧМ до 64 команд в августе

ФИФА может принять решение по расширению чемпионата мира по футболу до 64 команд в августе. Как сообщает Sky News, международная федерация футбола собирается созвать независимую комиссию для изучения возможности расширения мундиаля.

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