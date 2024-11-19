В Госдуме предложат снизить срок владения недвижимостью для продажи без НДФЛ

Депутаты Госдумы от ЛДПР вместе с председателем комитета ГД по социальной политике Ярославом Ниловым вносят в Думу законопроект о снижении с пяти до трех лет срока владения недвижимостью, после которого граждане могут не уплачивать НДФЛ с доходп от ее продажи.
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