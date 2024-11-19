Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 419 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Чак
    А ворам генералам расстрел.В России одобрили...
  • Леонид Никулин
    лучше б она мозги свои обнажила..если они естьМайли Сайрус обна...
  • Чак
    Чурке дать максимум зоны, а потом выслать в аул.Приставившего пис...

В Госдуме предложат снизить срок владения недвижимостью для продажи без НДФЛ

В Госдуме предложат снизить срок владения недвижимостью для продажи без НДФЛ

Депутаты Госдумы от ЛДПР вместе с председателем комитета ГД по социальной политике Ярославом Ниловым вносят в Думу законопроект о снижении с пяти до трех лет срока владения недвижимостью, после которого граждане могут не уплачивать НДФЛ с доходп от ее продажи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх