Майкл Пелино: «Если бы Кинэн или Анатолий Тарасов тренировали команду по водному поло, то все равно получили бы максимум от подопечных»

Майкл Пелино ответил на вопрос о том, можно ли успешно тренировать без опыта игры в хоккей. – Вы поработали с такими звездным тренерами, как Кинэн, Барри Троц, Майк Бэбкок и Кен Хичкок, и никто из них не играл в хоккей на профессиональном уровне.