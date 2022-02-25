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Майкл Пелино: «Если бы Кинэн или Анатолий Тарасов тренировали команду по водному поло, то все равно получили бы максимум от подопечных»

Майкл Пелино ответил на вопрос о том, можно ли успешно тренировать без опыта игры в хоккей. – Вы поработали с такими звездным тренерами, как Кинэн, Барри Троц, Майк Бэбкок и Кен Хичкок, и никто из них не играл в хоккей на профессиональном уровне.

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