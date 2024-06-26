В Тверской области вертолет МЧС совершил два экстренных вылета

25 июня вертолет Ми-8 МЧС России совершил два экстренных вылета. Как рассказали в пресс-службе ведомства, сперва вертолет с медиками на борту вылетел в Кимрский округ для оказания помощи и транспортировки пациента в ОКБ Твери.
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