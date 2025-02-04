Новый президент положит конец боевым действиям Владимир Зеленский должен покинуть свой пост после слов спецпосланника Соединенных Штатов по Украине Кита Келлога, считает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X.
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