Американские эксперты: Падение производительности труда в США из-за небывалой жары принесёт убытки более чем в 100 млрд долларов

В то время большая часть Соединенных Штатов запекаются под рекордной жарой, массивная полоса экстремально высокой температуры не только сказывается на самочувствии миллионов американцев, но также увеличивает расходы для предприятий и оказывает давление на экономику.
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