Qazaq Air после отмены рейсов из Казахстана в Россию пообещала вернуть деньги за билеты

Авиакомпания не смогла получить разрешение Росавиации.Авиакомпания Qazaq Air сегодня отменила рейс Астана – Новосибирск и временно приостановила рейсы по направлениям: Астана – Новосибирск, Усть-Каменогорск – Новосибирск.
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