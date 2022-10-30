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Qazaq Air после отмены рейсов из Казахстана в Россию пообещала вернуть деньги за билеты

Qazaq Air после отмены рейсов из Казахстана в Россию пообещала вернуть деньги за билеты

Авиакомпания не смогла получить разрешение Росавиации.Авиакомпания Qazaq Air сегодня отменила рейс  Астана – Новосибирск и временно приостановила рейсы по направлениям: Астана – Новосибирск, Усть-Каменогорск – Новосибирск.

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