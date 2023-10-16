Ностальгия заставляет нас жить прошлым?

Живете ли вы прошлым? Тоскуете ли вы по старым добрым временам? Хочется ли вам, чтобы все было как раньше? Тоска по тем аспектам нашей личной жизни, которые остались в прошлом, – это чувство, которое разделяют многие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии