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Ностальгия заставляет нас жить прошлым?

Ностальгия заставляет нас жить прошлым?

  Живете ли вы прошлым? Тоскуете ли вы по старым добрым временам? Хочется ли вам, чтобы все было как раньше? Тоска по тем аспектам нашей личной жизни, которые остались в прошлом, – это чувство, которое разделяют многие.

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