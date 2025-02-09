По итогам 2024 года выручка от продажи чипов выросла до рекордных $627,6 млрд Нов...

По итогам 2024 года выручка от продажи чипов выросла до рекордных $627,6 млрдНовый 2025 год достаточно далеко продвинулся в календаре, чтобы дать аналитикам ассоциации SIA обобщить данные по выручке от реализации полупроводниковых компонентов по всему миру за прошлый год.
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