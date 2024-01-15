Врач Тяжельников: окунаться в прорубь на Крещение без подготовки не стоит

Окунаться в прорубь на Крещение, которое отмечается 19 января, без подготовки может быть опасно. Об этом "Москве 24" рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению московского Депздрава Андрей Тяжельников.