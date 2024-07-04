Генпрокуратура внесла представление главе ФСИН из-за роста числа побегов из колоний. Ведомство сообщило, что в ходе проверки были выявлены нарушения в сфере обеспечения надзора за отбывающими наказания лицами и профилактики их противоправного поведения.
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