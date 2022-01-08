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Еще одна группа миротворцев ОДКБ из России прибыла в Казахстан

Еще одна группа миротворцев ОДКБ из России прибыла в Казахстан

РИА Новости/Министерство обороны РФ Очередная группа миротворцев Организации договора о коллективной безопасности прибыла в Казахстан для обеспечения охраны критически важных объектов инфраструктуры на фоне потрясших страну массовых беспорядков.

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