Еще одна группа миротворцев ОДКБ из России прибыла в Казахстан

РИА Новости/Министерство обороны РФ Очередная группа миротворцев Организации договора о коллективной безопасности прибыла в Казахстан для обеспечения охраны критически важных объектов инфраструктуры на фоне потрясших страну массовых беспорядков.
РИА Новости/Министерство обороны РФ Очередная группа миротворцев Организации договора о коллективной безопасности прибыла в Казахстан для обеспечения охраны критически важных объектов инфраструктуры на фоне потрясших страну массовых беспорядков.
Свежие комментарии