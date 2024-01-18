В штабе общественной поддержки Владимира Путина для новосибирцев проводят образовательные мастер-классы и вебинары

Штаб общественной поддержки совместно с региональным отделением Ассоциации юристов России организовал для жителей региона регулярные юридические консультации, а 24 января на базе штаба пройдет вебинар по финансовой грамотности, на котором специалисты Сибирского ГУ Банка России расскажут, как не попасть в руки к финансовым мошенникам.
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