В штабе общественной поддержки Владимира Путина для новосибирцев проводят образовательные мастер-классы и вебинары

Штаб общественной поддержки совместно с региональным отделением Ассоциации юристов России организовал для жителей региона регулярные юридические консультации, а 24 января на базе штаба пройдет вебинар по финансовой грамотности, на котором специалисты Сибирского ГУ Банка России расскажут, как не попасть в руки к финансовым мошенникам.