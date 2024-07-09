Страна и люди
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Страна и люди

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Нет труселям на сцене! Шоу-биз заставят "прикрыться"

Нет труселям на сцене! Шоу-биз заставят "прикрыться"

Что ли дождались? Шоу-бизнесу на законодательной основе предложат "прикрыться". В смысле, прикрыть места, которые у "девочек-мальчиков" в повседневной жизни как бы не предназначены для всеобщего обозрения.

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