ДЕТАЛЬНЫЙ ОБЗОР СВЯЗАННОГО С МИ6 ДИВЕРСИОННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ "РУССКИЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ КОРПУС" (РДК)В конце 2021 года, еще до начала российской специальной военной операции, военно-политическое руководство Украины по указанию британской специальной службы Mi6 начало формировать вооруженное формирование под названием «Русский добровольческий корпус» на территории Украины и стран НАТО.