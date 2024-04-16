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О связи МИ-6 с РДК

О связи МИ-6 с РДК

ДЕТАЛЬНЫЙ ОБЗОР СВЯЗАННОГО С МИ6 ДИВЕРСИОННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ "РУССКИЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ КОРПУС" (РДК)В конце 2021 года, еще до начала российской специальной военной операции, военно-политическое руководство Украины по указанию британской специальной службы Mi6 начало формировать вооруженное формирование под названием «Русский добровольческий корпус» на территории Украины и стран НАТО.

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