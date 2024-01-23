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Сенатор Косачев напомнил о заслугах России в сохранении украинской культуры

Сенатор Косачев напомнил о заслугах России в сохранении украинской культуры

Член Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал указ президента Украины Владимира Зеленского об "угнетении украинцев" на территории России, заявив, что страна, напротив, поддерживала украинскую культуру.

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