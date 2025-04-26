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В массовом ДТП в Ленобласти столкнулись 16 машин

В массовом ДТП в Ленобласти столкнулись 16 машин

Четыре человека пострадали. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.фото: t.me/prok_lenoblВ Ленинградской области под Гатчиной произошла авария с участием 16 автомобилей, сообщает 26 апреля региональное управление МВД.

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