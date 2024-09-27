В Иране предложили связать энергосети России, ОАЭ и Саудовской Аравии

Иран намерен развивать торговлю и транзит электроэнергии, в этой связи предлагает связать через него энергосети России, ОАЭ и Саудовской Аравии, заявил в своем выступлении на встрече министров энергетики стран БРИКС, проходящей в рамках Российской энергетической недели, министр энергетики Ирана Аббас Алиабади.
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