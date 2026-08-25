Журнал о бизнес...
MainНовое
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал о бизнесе и инвестициях

42 подписчика

Организаторы концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге уже заплатил аванс рэперу

Организаторы концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге уже заплатил аванс рэперу

По словам организаторов концертов Канье Уэста в России, рэпер уже получил аванс за выступления. 24 августа представители «Газпром Арены», на которой, как заявлялось, должны пройти шоу, сообщили, что площадка не будет проводить концерты артиста .

Вернуться к статье