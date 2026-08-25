Организаторы концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге уже заплатил аванс рэперу

По словам организаторов концертов Канье Уэста в России, рэпер уже получил аванс за выступления. 24 августа представители «Газпром Арены», на которой, как заявлялось, должны пройти шоу, сообщили, что площадка не будет проводить концерты артиста .
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