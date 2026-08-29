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Русская весна

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Кадры боёв: бойцы «Центра» уничтожают пехоту и технику врага в боях за Красноармейском и на Днепропетровщине (ВИДЕО)

Кадры боёв: бойцы «Центра» уничтожают пехоту и технику врага в боях за Красноармейском и на Днепропетровщине (ВИДЕО)

Подразделения группировки войск «Центр» продолжают атаки за ранее освобожденным г. Покровск (Красноармейск).

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