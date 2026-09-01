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Рамблер

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Оксана Самойлова погасила крупный долг перед налоговой

Оксана Самойлова погасила крупный долг перед налоговой

Блогер Оксана Самойлова полностью закрыла долг по индивидуальному предпринимательству, который после предыдущих выплат вновь образовался и достиг суммы в 2 704 975 рублей 30 копеек, сообщает «Звездач» со ссылкой на… .

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