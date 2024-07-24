В Прикамье выставили на торги 67 конфискованных автомобилей

Транспорт был изъят у водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.Территориальное управление Росимущества по Пермскому краю объявило о продаже 67 автомобилей, которые были изъяты у водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.