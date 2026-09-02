Самолет-разведчик НАТО второй день кружит у Калининграда: военный эксперт раскрыл, стоит ли беспокоиться

МОСКВА, 2 сентября, ФедералПресс. Разведывательный самолет НАТО Bombardier Artemis II второй день подряд выполняет полеты над акваторией Балтийского моря вблизи Калининградской области.
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