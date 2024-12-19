В Мексике предложили США не строить стены, а наводить мосты

Мексика и США должны добиваться взаимопонимания в решении общих проблем, в том числе проблемы миграции, заявила мексиканский президент Клаудиа Шейнбаум Пардо 17 декабря на пресс-конференции в Национальном дворце.
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