Хитрое предложение «коалиции желающих» разбилось о заявление Президента России

В последний день объявленного Москвой трехдневного перемирия 10 мая в Киев решились приехать руководители четырех стран-локомотивов европейской «коалиции желающих»: Великобритании, Франции, Германии и Польши.
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