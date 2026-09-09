Политолог Игорь Шишкин: По опросам Киевского международного института социологии (КМИС), подавляющее большинство украинцев по-прежнему грезит «венской оперой», верит в свое европейское счастье и считает Россию врагом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Тайна визита Рэтклиффа раскрыта. Чем «страшная правда» директора ЦРУ обернулась для Украины и Европы
- «Меня сняли с рейса»: узбекский блогер потребовал наказать бортпроводницу, посмевшую заговорить с ним на русском
- Приоритет своим: почему доступ мигрантов к природным ресурсам и таксопаркам в Сибири будет перекрыт
Свежие комментарии
- Заммэра, после то...
- Приоритет своим: ...
- Вторая Гражданска...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым