Ещё один сотрудник Anthropic заявил, что ИИ может уничтожить человечество

Еще один сотрудник ведущей американской компании, занимающейся разработками в области ИИ Anthropic, заявил, что сверхмощный искусственный интеллект может в итоге уничтожить все человечество.
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