Конституционный совет оставил Яэль Брон-Пиве на посту спикера парламента

Ходатайство представителей альянса левых о незаконности избрания спикером Национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве было отклонено Конституционным советом Франции, 31 июля пишет французский журнал Valeurs actuelles.
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