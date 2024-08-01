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Конституционный совет оставил Яэль Брон-Пиве на посту спикера парламента

Конституционный совет оставил Яэль Брон-Пиве на посту спикера парламента

Ходатайство представителей альянса левых о незаконности избрания спикером Национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве было отклонено Конституционным советом Франции, 31 июля пишет французский журнал Valeurs actuelles.

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