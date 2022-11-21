Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

Уэстбрук пытался сделать передачу, но попал мячом в лицо игроку «Сперс» Сохану

Уэстбрук пытался сделать передачу, но попал мячом в лицо игроку «Сперс» Сохану

Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук во время матча со «Сперс» (123:92) угодил мячом в лицо новичку техасцев Джереми Сохану.

Вернуться к статье
80K мнений525 репостов

Картина дня

наверх