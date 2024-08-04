В КНДР сделали заявление об обращении к России

Северная Корея обратится к России за помощью в устранении последствий наводнения при необходимости. Такое заявление сделал глава КНДР Ким Чен Ын, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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