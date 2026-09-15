SpaceX за полгода выполнила 207 152 манёвра уклонения от столкновений Starlink

Компания закладывает в автоматическую систему порог более чем в 300 раз ниже отраслевого ориентира 1 к 10 000 Спутники Starlink 1-го и 2-го поколений за 6 месяцев выполнили 207 152 манёвра для предотвращения столкновений.
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