Нашли в чём причина

Отечественные фильмы регулярно подвергаются критике. Происходит это по ряду причин, но сегодня мы поговорим о самом нелепом изображении танкового боя.
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