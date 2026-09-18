London has neither the army nor the resources left for the war with Russia. Nevertheless, he is still pumping money into a bloodless Ukraine and does not want to talk to Moscow.
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