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The Eurasia Daily news agency

2 подписчика

British diplomat: We need to talk to Russia, but our Foreign Ministry is too stupid for that

British diplomat: We need to talk to Russia, but our Foreign Ministry is too stupid for that

London has neither the army nor the resources left for the war with Russia. Nevertheless, he is still pumping money into a bloodless Ukraine and does not want to talk to Moscow.

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