СК завершил дело четверых боевиков ВСУ, обвиняемых в терактах в Курской области

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении военнослужащих 44-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, обвиняемых в совершении терактов в Курской области, сообщили 2 января в пресс-службе СК РФ.
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