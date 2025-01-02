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СК завершил дело четверых боевиков ВСУ, обвиняемых в терактах в Курской области

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении военнослужащих 44-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, обвиняемых в совершении терактов в Курской области, сообщили 2 января в пресс-службе СК РФ.

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