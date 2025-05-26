В Москве состоится фестиваль трудоустройства для молодежи «Поймай карьеру»

30 мая в центре «Моя карьера» пройдет фестиваль трудоустройства для молодежи «Поймай карьеру». Участники пройдут собеседования с крупнейшими работодателями из разных отраслей, консультации карьерных наставников, профориентационное тестирование, деловые игры и многое другое.
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