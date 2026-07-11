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Мяч задел телевизионный кабель над полем и изменил траекторию перед голом Англии в матче с Норвегией в 1/4 финала ЧМ. Тюрпен не остановил игру, по правилам должен быть спорный мяч

Сборные Англии и Норвегии встречаются в матче 1/4 финала ЧМ-2026 (2:1, первый дополнительный тайм).  В компенсированное к первому тайму время полузащитник англичан Джуд Беллингем сравнял счет в матче.

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