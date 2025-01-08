7 самых интересных автоновинок, которые приедут в Россию в 2025 году

﻿ЛАДА ИСКРА Едвали кто-то поспорит с тем, что звание главной автоновинки 2025 года получит LADA Iskra —семейство, состоящее из седана, а также пару универсалов: обычной и кросс-версии практически все — кроме цен и комплектаций моторную гамму «Искры» войдут два 1,6-литровых двигателя мощностью 90 и 106 л.