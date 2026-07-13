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Маттиа Бинотто: «Первой вехой для «Ауди» должен стать сезон-2028 – там мы надеемся на качественный скачок вперед»

Руководитель проекта « Ауди » в «Формуле-1» Маттиа Бинотто рассказал о том, какие цели стоят перед командой на ближайшие годы и когда он ждет от «Ауди» перехода в статус претендента на победу в чемпионате.

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