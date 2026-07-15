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Аргентина и Англия не нанесли ни одного удара в первые 30 минут матча – это антирекорд ЧМ. У команд 11 фолов на двоих в первые полчаса

Матч Англия – Аргентина стал первым на чемпионатах мира (с момента начала ведения подобной статистики в 1966 году), в котором за первые 30 минут не было нанесено ни одного удара по воротам.

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