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«РВ»: военнослужащие ЧВК «Вагнер» прорвалась к трассе О0506, ВСУ препятствуют закреплению

«РВ»: военнослужащие ЧВК «Вагнер» прорвалась к трассе О0506, ВСУ препятствуют закреплению

Военнослужащие ЧВК «Вагнер» начали наступление на позиции ВСУ в Бахмуте. Украинские националисты приступили к контратаке, чтобы попытаться остановить продвижение российских войск, передает «Русская Весна».

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