В Щелковском городском округе стартовал чемпионат мира по джигитовке

18 июля в конноспортивном комплексе «Звездный» стартовал чемпионат мира по джигитовке. В соревнованиях участвуют 11 спортсменов из семи стран: Бразилии, Пакистана, Йемена, Иордании, России, Марокко и Казахстана.
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