360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 313 подписчиков

В Щелковском городском округе стартовал чемпионат мира по джигитовке

В Щелковском городском округе стартовал чемпионат мира по джигитовке

18 июля в конноспортивном комплексе «Звездный» стартовал чемпионат мира по джигитовке. В соревнованиях участвуют 11 спортсменов из семи стран: Бразилии, Пакистана, Йемена, Иордании, России, Марокко и Казахстана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии